Милан, Италия, , 14:12 — REGNUM Наступил момент пересмотреть правила Евросоюза и членство Италии в нём, заявил в интервью Radio Crc в четверг, 23 апреля, лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Италия на протяжении многих лет является донором ЕС, за «членство в этом клубе» она заплатила 140 млрд евро, и страну не может устраивать ситуация, когда в критический момент ЕС отказывается от оказания помощи, сказал Сальвини.

Решающую роль в этом отказе играют Германия и Нидерланды, добавил лидер «Лиги».

Как сообщалось ранее, министры финансов стран ЕС отклонили предложение Италии и ряда других стран о выпуске специальных евробондов для ликвидации экономических последствий пандемии и введенных ограничений. Вместе с тем министры договорились о выделении на борьбу с экономическими последствиями пандемии 540 млрд евро, в основном — кредитных средств, которые смогут получать правительства стран-членов. В итальянской оппозиции полагают, что использование такой помощи может запустить в стране «греческий сценарий». Окончательное решение об общих мерах борьбы с последствиями пандемии и ограничений будет принято на саммите лидеров стран ЕС 23 апреля.

По данным на 22 апреля, в Италии умерли 25 085 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 437. Днем ранее показатель увеличился на 534. Выздоровели 54 543 человек, за день этот показатель увеличился на 2943 (днем ранее — на 2723). Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 3370 (днем ранее — на 2729). В настоящее время заражены 107 699 человек — на 10 человек меньше, чем по данным за 21 апреля. Актуальное количество заражённых снижается третий день подряд (21 апреля — на 528 человек). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 187 327.

22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. С середины апреля в некоторых регионах возобновлена работа книжных магазинов и магазинов с товарами для детей. На карантин отправлены более 7 миллионов работающих граждан, приостановили работу около половины предприятий. Обсуждается смягчение ограничений, оно может начаться 4 мая 2020 года, но не во всех регионах страны одновременно.

Правительственный проект финансовой поддержки экономики предполагает выделение на первом этапе 25 млрд евро, позднее — еще 50 млрд. Кроме того, предполагается обеспечить бизнес и граждан кредитными госгарантиями на общую сумму в 400 млрд евро. На закупку продуктов нуждающимся выделено 400 млн евро, а также средства из бюджетов регионов. Благотворительные организации фиксируют резкий (до 50%) рост заявок на получение бесплатных продуктов. Самозанятые граждане начали получать из бюджета единовременную выплату в 600 евро, также они могут в упрощенном порядке взять кредит на сумму до 25 тыс. евро. Предполагается выплатить по 1000 евро тем, у кого отсутствуют накопления и кто лишился работы (таковых, по данным властей, 3 миллиона человек).

Власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, закрыли школы и вузы. Прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты, проводятся проверки на улицах, повышены штрафы для нарушителей карантина. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, каждый месяц нынешнего простоя обойдется экономике в 2-3% ВВП, полагают эксперты.