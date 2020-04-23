Москва, , 14:11 — REGNUM В ближайшем будущем США будут усиливать давление на страны-участницы БРИКС. Об этом 23 апреля заявил заместитель директора и научный сотрудник научно-образовательного Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Сусловна презентации доклада клуба «Валдай» «БРИКС и пандемия соперничества».

«Конечно же, Соединённые Штаты предпринимают и будут усиливать попытки растягивать БРИКС, настраивать одни страны против других. В первую очередь пытаться настроить Индию и Бразилию против Китая», — заявил Суслов.

«Это вызов. Но с другой стороны, то, что БРИКС не является военным альянсом, то, что БРИКС занимается вопросами «мягкой» безопасности, а не «жёсткими» вопросами безопасности, делает БРИКС более релевантным и более актуальным институтом глобального управления в нынешних условиях», — подчеркнул он.

По его словам, конфронтационные процессы, которые ныне развиваются, неизбежно парализуют многие международные институты.

«В этом смысле БРИКС, который находится над конфронтацией, который не должен втягиваться и не втягивается в конфронтационные процессы в мире — он способен усилить общую многосторонность в международных отношениях», — подчеркнул Суслов.