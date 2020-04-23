Москва, , 14:00 — REGNUM Дипломаты пока не установили точную дату проведения конференции по Сирии в астанинском формате, заявил журналистам 23 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, на сегодняшний день стороны пока ведут переговоры на счет проведения саммита. До пандемии коронавируса встречу по Сирии в Нур-Султане планировалось провести в марте 2020 года.

Напомним, 22 апреля президент Ирана Хасан Рухани поддержал предложение турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о проведении видеоконференции по Сирии в астанинском формате. Предыдущая встреча состоялась 10−11 декабря 2019 года.

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