Москва, , 14:04 — REGNUM Украина миновала момент, когда она могла измениться в лучшую сторону. Об этом 23 апреля заявил политолог Дмитрий Абзалов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Точку невозврата протопали. Для Украины она была тем, что она могла стать чем-то другим. Когда Владимир Зеленский приходил [на должность президента Украины], он же не говорил: я пришел сохранить. Он консерватор что ли? Он сказал, что готов изменять. Сказал, что готов был пожертвовать рейтингом», — заявил Абзалов.

Однако делать этого не стал, даже когда поддержка населения помогла бы ему реализовать обещания. Теперь же его рейтинг никогда не будет таким, как после выборов.

«Проблема в том, что, когда он брал власть он брал на себя ответственность. Личную ответственность. И когда сейчас он говорит: ребята у меня не получилось, потому что предшественники виноваты», — отметил политолог.