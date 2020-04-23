Москва, , 14:02 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский уже никогда не сможет инициировать уголовное преследование своего предшественника Петра Порошенко. Об этом 23 апреля заявил политолог Дмитрий Абзалов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«У Зеленского было окно возможностей. Оно было до этого времени. Когда рейтинг выше 70%, вы можете посадить Порошенко, можете позволить себе провести сложные реформы, запустить переговорный процесс», — сказал Абзалов.

По мнению политолога, сейчас с рейтингом в 40% у Зеленского не осталось возможностей для подобных действий. Причём этих возможностей у него больше не появится никогда.

«У него был этот шанс. Теперь он не сможет уже этого сделать. Это окно возможностей закрылось», — заявил Абзалов.

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