23 апреля 2020 | Время чтения 6 мин

Владимир Кикнадзе, , 13:24 — REGNUM 14 апреля Государственной думой принят и 17 апреля Советом Федерации одобрен соответствующий законопроект, которым устанавливается день воинской славы России «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)». Ведущие историки России, патриоты, ветераны предложили Президенту Российской Федерации отклонить законопроект и внести в его текст поправку со следующей формулировкой дня воинской славы России «2 сентября — День победы над Японией — окончание Второй мировой войны (1945 год)».

Советские солдаты с трофейными японскими знамёнами.1945

В настоящее время законопроект находится на подписи у Президента России В.В. Путина. А значит еще есть возможность услышать российское общество. Тем более, что выявились новые, весьма значимые обстоятельства в процессе принятия законопроекта, на которые необходимо обратить внимание власти. По сути речь идет о нарушении Указа Президента России от 31 июля 2013 года № 659 «О порядке установления в Российской Федерации памятных дней и профессиональных праздников» и злоупотребление должностными полномочиями.

Первое. Правительство Российской Федерации (непосредственно заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации) не отразило в Заключении на проект Федерального закона позицию Российской академии наук (РАН), которая не подтвердила достоверность 3 сентября 1945 г. в качестве даты окончания Второй мировой войны. В соответствии с п. 6 Указа Президента России от 31 июля 2013 г. № 659, рассмотрение предложения об установлении в Российской Федерации памятного дня осуществляется на основе экспертного заключения РАН, подписанного президентом и подтверждающего достоверность памятной даты. Экспертное заключение РАН в установленном порядке должно рассматриваться Правительством России.

Второе. Государственная Дума Российской Федерации (непосредственно авторы законопроекта — представлявший его на заседании Г.А. Карлов («Единая Россия») и ответственный по законопроекту Комитет Государственной Думы по обороне — представлявший законопроект Ю.Н. Швыткин («Единая Россия») в ходе заседаний не довела до депутатов отрицательное заключение РАН.

(«Единая Россия») и ответственный по законопроекту Комитет Государственной Думы по обороне — представлявший законопроект («Единая Россия») в ходе заседаний не довела до депутатов отрицательное заключение РАН. Третье. Совет Федерации, не зная мнения РАН, оказался введенным в заблуждение авторами законопроекта. В.И. Матвиенко вообще была уверена, что речь идет о памятной дате и никаких торжественных мероприятий, предусмотренных ст. 4 ФЗ-32 для дней воинской славы (как он обозначен в законопроекте), эта «памятная дата» за собой не повлечет. При этом в ФЭО законопроекта (стр. 2) оговорены расходы на проведение торжественных мероприятий.

Четвертое. Правительство Российской Федерации (непосредственно заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации) не указало в Заключении на проект Федерального закона следующее: «Принятие решений по установлению дней воинской славы и памятных дат России, связанных с важнейшими историческими событиями в жизни государства и общества должно сопровождаться широким, публичным обсуждением, с учетом профессионального мнения специалистов в области истории и культуры». При этом в заключениях на другие законопроекты, связанные с этим же историческим событием (день окончания Второй мировой войны, день победы над Японией, день безоговорочной капитуляции Японии и т.п.) данный важный аспект неизменно приводится и служит основанием для отрицательного заключения. Получается, что на законопроект от фракции «Единой России» данное требование не распространяется. Почему? Остается открытым и еще один вопрос — почему не организовано широкое, публичное обсуждение даты одного из важнейших исторических событий?

При этом в заключениях на другие законопроекты, связанные с этим же историческим событием (день окончания Второй мировой войны, день победы над Японией, день безоговорочной капитуляции Японии и т.п.) данный важный аспект неизменно приводится и служит основанием для отрицательного заключения. Получается, что на законопроект от фракции «Единой России» данное требование не распространяется. Почему? Остается открытым и еще один вопрос — почему не организовано широкое, публичное обсуждение даты одного из важнейших исторических событий? Пятое. Депутат Государственной Думы В.А. Никонов, глава комитета по образованию и науки, в ходе обсуждения четырех законопроектов, поддерживая проект «Единой России», зачитал описание медали «За победу над Японией», на обороте которой указано «3 сентября 1945». Уважаемый профессор отметил: «думаю, что товарищ Сталин в сентябре 1945 года знал, когда отмечать день завершения Второй мировой войны и победу над Японией. Наверное, лучше, чем представители Компартии Российской Федерации в 2020-м году» (аплодисменты в зале).

Вячеслав Никонов Government.ru

Обратите внимание на очередную игру слов, словесную эквилибристику от депутатов «Единой России»: знал, КОГДА ОТМЕЧАТЬ. В данном пассаже ключевое слово «отмечать», в то время как речь идет о дате одного из важнейших исторических событий в жизни государства — дне ПОБЕДЫ над Японией и дне ОКОНЧАНИЯ Второй мировой войны.

А так, безусловно, Вячеслав Алексеевич прав — И.В. Сталин в сентябре 1945 года лучше нас знал дату окончания Второй мировой войны, победы нашей Родины. Этот день — 2 сентября 1945 года. Только ни В.А. Никонов, доктор наук, глава комитета по образованию и науки, ни его коллеги по партии «Единая Россия», да и вообще никто из депутатов Государственной думы, почему-то не обратились к первоисточнику, — И.В. Сталину.

Руководитель Советского Союза, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами СССР именно 2 сентября 1945 года обратился к советскому народу, где вполне ясно и конкретно обозначил: день победы над Японией (2 сентября), день окончания Второй мировой войны (2 сентября), победу нашей Родины (при этом не преуменьшая славу вооруженных сил США, Китая и Великобритании, о чем так переживают депутаты от «Единой России» в 2020 году), появление условий, необходимых для мира во всем мире, наступление долгожданного мира для всех народов мира (2 сентября). Данная речь И.В. Сталина по радио 2 сентября 1945 года сохранилась в Российском государственном архиве фонодокументов.

Шестое. Министерство обороны Российской Федерации (непосредственно Научно-исследовательский институт (военной истории) ВАГШ ВС РФ) дало положительное заключение на законопроект. Скажите, пожалуйста, как можно доверять организации, которая в 2010 г. сделала положительное заключение на установление памятной даты «2 сентября — День окончания Второй мировой войны», в 2016 г. признала с исторической точки зрения обоснованными выводы, изложенные в заключении Правительства Российской Федерации на законопроект об установлении дня воинской славы России «2 сентября — День победы над милитаристской Японией — окончание Второй мировой войны», согласившись с квалификацией этого события как памятной даты, а в 2020 году резко меняющего свое мнение на «3 сентября» и уже «день воинской славы». Все эти годы руководитель Института, в отличие от аппарата Правительства России не менялся, его возглавляет И.И. Басик.

Парад советский войск в честь победы над Японией. Харбин, 16 сентября 1945

Эксклюзивными, с точки зрения профанации истории, являются выступления авторов и сторонников законопроекта, а также их ответы на вопросы коллег, которые представлены на YouTube-канале Владимира Кикнадзе «Великая Отечественная война».

Полагаем целесообразным, чтобы Президент России воспользовался своим правом, и в соответствии с п. 3 ст. 107 Конституции Российской Федерации, отклони законопроект, внесенный депутатами Государственной думы В. А. Шамановым и другими. Государственной думе и Совету Федерации необходимо провести повторное рассмотрение федерального закона с учетом следующей формулировки дня воинской славы России: «2 сентября — День победы над Японией — окончание Второй мировой войны (1945 год)». Безусловно, не менее важно выяснить причины фактов, связанных с «учетом» в процессе принятия федерального закона экспертного заключения РАН и отсутствием широкого, публичного обсуждения исторической даты. Необходимо более ответственно подходить к принятию решений, в том числе в области истории государства.