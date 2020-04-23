Минск, , 12:40 — REGNUM Россия виновата в том, что ВВП Белоруссии по итогам I квартала 2020 года снизился, а не вырос согласно утверждённому Александром Лукашенко прогнозу. Об этом белорусский лидер заявил сегодня, 23 апреля, в Минске на совещании с руководством республики.

«Согласно отчетным данным, ВВП за первый квартал снизился на 0,3%. Никакого одобрения падения ВВП не может быть и не будет, поэтому настраивайтесь на выполнение тех планов, которые перед нами есть, — заявил Лукашенко. — Наша небольшая экономика, у которой нет сырьевой подушки безопасности, была вынуждена парировать одновременно три удара».

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Согласно сообщению президентской пресс-службы, Лукашенко уточнил: в начале года Белоруссия «испытала нефтяные ограничения со стороны ближайшего партнера, затем состоялись разрыв сложившихся экономических связей и закрытие границ, а после началась борьба с эпидемией COVID-19».

«Всеми силами необходимо сохранить доверие людей к проводимой экономической политике, ценовую устойчивость по меньшей мере на самые важные для людей товары и услуги», — сказал Лукашенко, обращаясь к собранным в президентском дворце.

Напомним, в конце 2019 года Александр Лукашенко наложил вето на подписание дорожных карт углубления экономической интеграции с Россией в формате Союзного государства. Он также запретил подписывать контракты на поставку нефти и газа из России, распорядившись переплачивать за «альтернативную» нефть из Норвегии и других стран.

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