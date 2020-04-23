Подгорица, , 12:14 — REGNUM Решение открытых вопросов и полная интеграция Западных Балкан в Евросоюз — это ключ к достижению стабильности и развитию всего региона. Об этом президент Черногории Мило Джуканович заявил 22 апреля в телефонном разговоре с спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины и другим региональным вопросам Мирославом Лайчаком.

«Черногория продолжит играть конструктивную роль, она поддержит диалог (Белграда и Приштины) и миссию спецпредставителя Мирослава Лайчака», — написал Джуканович на своей странице в «Твиттере», изложив содержание телефонного разговора.

Напомним, что ранее Лайчак заявил о том, что ЕС создаст платформу для диалога между Сербией и Косово, которая позволит «преодолеть наследие прошлого» и «двигаться к лучшему, безопасному и процветающему будущему».

Читайте также: Лайчак: посредничество ЕС в диалоге принесет лучшее будущее Сербии и Косово