Москва, , 12:10 — REGNUM США не могут перейти на равноправную основу международного сотрудничества, несмотря на эпидемиологические угрозы. Об этом 23 апреля заявил заместитель директора департамента внешнеполитического планирования МИД России Павел Князев на презентации доклада клуба «Валдай» «БРИКС и пандемия соперничества».

«Наблюдаются явно полизитированные попытки снять с себя ответственность, переложить её на других, найти виновных. В частности, возложить на ВОЗ или на Китай вину за якобы сокрытие неких фактов, связанных с COVID-19», — заявил Князев.

«Такую логику нельзя назвать иначе как ущербной. Это наглядный маркер неготовности адаптироваться к реалиям сегодняшнего дня. Показатель неспособности отказаться от традиционных уже для некоторых фобий, предрассудков, и перестраиваться на взаимодействие на равноправной основе тогда, когда это особенно остро востребовано», — указал он.