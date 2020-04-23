Киев, , 12:08 — REGNUM Шансы на утверждение Михаила Саакашвили вице-премьером правительства Украины Верховной радой есть, но совершенно не гарантированные, заявил 23 апреля украинский политолог Владимир Фесенко.

Эксперт со ссылкой на свои источники утверждает, что все решит встреча Саакашвили с фракцией «Слуга народа» (СН) — если 70% депутатов фракции поддержат кандидатуру Саакашвили, то его кандидатура будет выдвинута официально.

«70% депутатов фракции — это 175 депутатов. В абсолютном большинстве случаев за предложения Зеленского голосует как минимум 180 депутатов СН, часто и больше 200. Но в случае с Саакашвили скорее всего будет около 170−180 голосов, при 226 необходимых», — отмечает эксперт.

Далее Фесенко размышляет, где взять в поддержку Саакашвили еще примерно 50 голосов.

«Традиционно вместе с СН голосует группа «Доверие» и около десятка внефракционных депутатов. Но сейчас такого единодушия среди сателлитов не будет. Зато кандидатуру Саакашвили может поддержать фракция «Голос», в которой есть люди, связанные с ним», — отметил он.

ИА REGNUM напоминает, что в офисе Зеленского заявили, что кандидатура Саакашвили предложена в правительство, потому что он «известен на международной арене и уже показал опыт успешного внедрения реформ». Сам экс-президент Грузии назвал предложение «честью» и отметил, что Зеленский — «смелый человек», если решился на такой шаг.