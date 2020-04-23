Рим, , 12:11 — REGNUM Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо поблагодарил медиков разных стран, включая Украину, за помощь в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков на своей странице в социальной сети Twitter.

«Дякую» на украинском, в том числе говорит в своём посте Луиджи Ди Майо, министр иностранных дел Италии, обращаясь к нашим медикам», — рассказал он.

Он напомнил, что украинские врачи работают в Италии наряду с представителями 11 стран.

«Мы никогда не забудем эту вашу помощь», — процитировал Аваков сообщение итальянского министра.

Напомним, в Италии работают 20 специалистов с Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что командировка украинских врачей продлится до 25 апреля.

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