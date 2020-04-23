Подгорица, , 12:01 — REGNUM Информация о том, что Черногория оказалась на 105 месте из 180 стран в рейтинге свободы слова организации «Репортеры без границ» не является сюрпризом для черногорской общественности. Такое мнение высказал 22 апреля пресс-секретарь партии «Демократы Черногории» Никола Ровчанин.

«Дальнейший спад и плохая позиция в списке вполне ожидаема, особенно если иметь в виду, что правящая «Демократическая партия социалистов» укрепляет свое влияние и усиливает контроль над СМИ в целях создания той картины, которая способствует реализации интересов партии», — процитировал слова Ровчанина портал Vijesti.me.

Политик добавил, что за последние 15 лет в стране произошло более 90 нападений на журналистов, из который только небольшая часть раскрыта.

Ровчанин полагает, что такая ситуация вокруг свободы СМИ в Черногории будет иметь далеко идущие последствия для евроинтеграции страны.

«В отчете Европейского парламента, который содержит рекомендации для расширения ЕС на пространство Западных Балкан, особо подчеркивается важность демократии и верховенства закона, так что в первую очередь будут открываться и в последнюю закрываться главы, касающиеся правосудия, борьбы с коррупцией и организованной преступностью, а также те, которые касаются прав человека и свободы СМИ, с особым акцентом на обеспечение условий для беспрепятственной работы журналистов», — отметил Ровчанин.

Напомним, что по данным рейтинга свободы слова организации «Репортеры без границ» в 2020 году Черногория опустилась на одну строчку вниз и заняла 105 место.

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