Киев, , 11:54 — REGNUM «Михаил Саакашвили — это политический ядерный реактор», — заявил 23 апреля украинский политолог Сергей Гайдай, комментируя возможное назначение одиозного политика в правительство Украины.

«Если знать и уметь как им пользоваться — он поможет свернуть вам горы… А если и понятия не иметь, где у него рычаги и кнопки управления и не изучить инструкцию для пользователей, и думать, что запустив его в работу, можно просто использовать его, как выставочный экземпляр — для красоты и собственного пиара, получите вместо реактора — ядерную бомбу», — заявил политолог.

По словам Гайдая, такая «бомба» в результате перегрева может даже снести президентский дворец.

«Помните, чем это закончилось для Порошенко? Дворец он ему, конечно, не снес, но пристройки порушил и трещин наделал», — отмечает эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что о возможном назначении Саакашвили в правительство на пост вице-премьера по реформам стало известно 22 апреля. Решение должна утвердить Верховная рада, голосование может состояться в пятницу, 24 апреля. Сам Саакашвили уже заявил, что в случае его назначения в исполнительную власть Украины можно не ждать «шоу», поскольку он якобы «уже вышел из этого возраста».