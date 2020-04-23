Джакарта, , 11:51 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо ответил на ряд критических замечаний, связанных с реализацией программы «Карта занятости», сообщает Kompas.

Глава государства объяснил, что с конца прошлого года программа «Карта занятости» была подготовлена для обучения людей, у которых нет работы.

Правительство Индонезии изменило схему этой программы из-за эпидемии COVID-19, переведя её в онлайн-режим.

Джоко Видодо заявил, что в условиях пандемии COVID-19 обучение возможно только в режиме онлайн.

«Это не просто тренинг, но и социальная помощь. Участники будут получать 600 000 рупий в месяц в течение четырех месяцев», — подчеркнул президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь министерства иностранных дел Индонезии Теуку Фаизашах заявил, что МИД просит граждан Индонезии за границей не возвращаться домой в Рамадан.

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