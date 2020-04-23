Москва, 23 апреля 2020, 11:38 — REGNUM В назначении вице-премьером Украины экс-президента Грузии Михаила Саакашвили депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») видит риски для республики.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский предложил Михаилу Саакашвили на посту вице-премьера курировать реформы.
«Худшее, что сейчас может случиться с Украиной — возвращение Саакашвили», — отметил Журавлёв в Facebook.
В пятницу, 24 апреля, ожидается голосование в Верховной раде по назначению Михаила Саакашвили.
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