Москва, , 11:32 — REGNUM На фоне команды президента Украины Михаил Саакашвили выглядит как политический гигант, считает депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский предложил Михаилу Саакашвили на посту вице-премьера курировать реформы.

«Самое смешное (и ужасное для Украины): на фоне остальной правящей команды этот вечный лузер и беглый проходимец действительно выглядит как политический гигант», — отметил Никонов в Facebook.

Со своей стороны, Саакашвили утверждает, что шоу он устраивать не собирается, так как уже полностью вышел из этого возраста.

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