Киев, , 11:35 — REGNUM Часть макроэкономической помощи от ЕС поступит Украине только в обмен на проведение реформ, и в любом случае это будет еще не скоро.

Об этом заявил посол Украины при ЕС Николай Точицкий 23 апреля в комментарии «Интерфакс-Украина».

Дипломат уточнил, что из заявленных 1,2 млрд евро финансовой помощи на преодоление коронавируса только 600 млн евро будут предоставлены без условий, за остальную часть Киеву еще придется побороться.

Что конкретно должна сделать Украина для получения этой помощи — стороны попытаются согласовать «в ближайшие месяцы».

Отдельно дипломат обратил внимание на то, что в процедурном плане принятое накануне Еврокомиссией решение является «только началом» процесса — далее документ должен одобрить Европейский парламент и утвердить Совет ЕС, после чего стороны подпишут соответствующий меморандум, который должен быть ратифицирован Верховной радой.

В завершение Точицкий заявил, что макрофинансовая помощь ЕС выплачивает только тем «партнерам», которые «успешно сотрудничают» с МВФ.

ИА REGNUM напоминает, что 22 апреля Еврокомиссия приняла формальное решение о выделении Украине макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро. Этот жест бурно приветствовали на Украине, в частности, президент Зеленский заявил, что это «беспрецедентная по объему» макрофинансовая помощь и «проявление солидарности в трудные времена». С похожими заявлениями выступили и другие топ-политики Украины. Характерно, что ни один из них, включая главу государства, не упомянул о целом ряде дополнительных условий, которые Киев должен выполнить для получения этих финансов.