23 апреля 2020 | Время чтения 4 мин

Польша твердит, что будет покупать американское оружие. Не польское, что было бы логично в целях спасения отечественного военно-промышленного комплекса, не европейское, что произвело бы хорошее впечатление на европейские столицы и ЕС, а именно американское. Почему?

Станислав Стремидловский, , 11:26 — REGNUM Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак подтвердил, что Варшава даже сейчас, когда страна и мир переживают экономический кризис и напасти из-за коронавируса, собирается покупать американское оружие. В интервью порталу Defence24 глава военного ведомства сообщил, что счета на поставку самолетов F-35, противовоздушных батарей Patriot и реактивной системы залпового огня HIMARS будут оплачены, несмотря на то, что «эпидемия… может нарушить финансовый баланс», а польское правительство выделяет «огромные ресурсы на здравоохранение и спасение компаний и рабочих мест».

Иван Шилов © ИА REGNUM

Учитывая, что Варшава сейчас активно лоббирует принятие в Европейском союзе «нового плана Маршалла», хочет сохранить обещанные ей ранее Брюсселем гранты, не совсем понятно, почему Польша твердит, что будет покупать американское оружие. Не польское, что было бы логично в целях спасения отечественного военно-промышленного комплекса, не европейское, что произвело бы хорошее впечатление на европейские столицы и ЕС, а именно американское. Еще можно как-то оправдать приобретение Patriot и HIMARS, в последнее время системы ПВО и залпового огня, по крайней мере, на Ближнем Востоке, где бушует война, доказали свою полезность. Но истребитель F-35 — это игрушка очень дорогая и одновременно «сырая», не говоря уже о том, что эксплуатация таких машин требует немалых денег. Контракт с США по F-35 обошелся Польше, если верить польской прессе, немногим менее 20 миллиардов злотых, бюджет министерства национальной обороны (MON) на этот год равен 50 миллиардам злотых. При этом, пишет газета Rzeczpospolita, MON «сейчас блокирует 12 миллиардов злотых на так называемые расходы на персонал, в том числе зарплаты, а также 7 миллиардов злотых на пенсии для бывших солдат». То есть своим не платим, зато кормим и без того жирный американский военно-промышленный комплекс.

Блащак так оправдывает свои действия. Он назвал попытки поставить под сомнение покупку истребителей F-35 «спекуляциями» и «непродуманными действиями». По его словам, приобретение Польшей американских самолетов «является символом нового качества польской обороны и скачок на порядок для польских ВВС». Как заявил министр, с «самого начала моей миссии в министерстве обороны я повторял, что хочу армию более многочисленную и современную. И эта покупка является выражением моих слов. С ультрасовременными самолетами мы попадем в элиту государств. Это улучшит нашу функциональную совместимость с союзниками по НАТО. Трудно получить лучшую рекомендацию для военной техники». Блащак отметил, что не ожидает изменений по контракту на поставку F-35, «мы внимательно следим за развитием событий за океаном и находимся в постоянном контакте с представителями правительства и американской промышленности, польские пилоты будут летать на F-35». Между тем польские издания подчеркивают, что покупка истребителей «подвергается критике со стороны оппозиционных экспертов и политиков не только потому, что она дорогая, но и потому, что не основана на тщательном анализе сочетания этих машин с системой государственной обороны», что признают «даже политики из лагеря власти».

Так в чём же дело? Выдвинем две версии. Первая: возможно, что реализация контракта вопреки многочисленным возражениям, в том числе в самой Польше, является своего рода «оплатой» услуг американских лоббистов за уже оказанные услуги. Прежде всего это может быть связано с усилиями Варшавы по срыву строительства российско-европейского газопровода «Северный поток — 2». Польская правящая партия «Право и Справедливость» (PiS) предпринимала и предпринимает серьезные усилия, чтобы затормозить, а в идеале — сорвать проект. На уровне ЕС пока не удается это сделать. В отличие от Вашингтона. Напомним, что в декабре прошлого года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год. В нем содержались «меры, направленные на сдерживание России», санкции в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». В результате трубоукладчик «Северного потока — 2», швейцарская компания Allseas, приостановила строительство газопровода и увела свои корабли из Балтийского моря. Что говорить, подобные шаги Вашингтона стали серьезным ударом, ввод в строй «Северного потока — 2» пришлось отложить на длительный срок. Если поляки платили американским лоббистам под видом контрактов на поставку оружия за это, то последние, надо признать, хорошо отработали авансированные деньги.

Версия номер два: мы также не можем исключать, что «Право и Справедливость» желает во что бы то ни стало заполучить «дорогие игрушки». Польские политики — тоже ведь люди, у них есть амбиции, они хотят попасть в первую лигу, быть на уровне лучших оружейных домов Вашингтона и Москвы. Помимо того, покупка F-35 — процесс не одномоментный, он растянут на годы, и после завершения будут продолжаться польско-американские контакты, поскольку нужно обучать летчиков, обеспечивать эксплуатацию самолетов, решать проблемы с ремонтом и запчастями. Что подразумевает командировки в США, в ходе которых можно обсуждать и различные другие вопросы. Поэтому PiS намерена до последнего держаться за контракты с американским военно-промышленным комплексом, заключенные в сытые времена. Ведь в наступающие голодные годы пробить такие траты польского бюджета правящей партии даже с учетом парламентского большинства в Сейме будет очень непросто.