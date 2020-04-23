Киев, , 11:14 — REGNUM Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что он «не собирается устраивать шоу» из своей работы в правительстве Украины в случае назначения на пост вице-премьера, поскольку «вышел из этого возраста».

Об этом он заявил вечером 22 апреля в эфире одного из телеканалов Украины.

Саакашвили также призвал «не надеяться», что вскоре он поругается с президентом Украины Владимиром Зеленским, как это было с президентом Порошенко. Он заявил, что его оппоненты сейчас усиленно «разгоняют эту тему».

«Говорят… Саакашвили сейчас придет и, как раньше — когда сначала был в хороших отношениях с Порошенко, потом нападал — и сейчас через три-четыре месяца нападет на Зеленского, будет его в чем-то обвинять. Это полная чушь», — заявил политик, но не объяснил, почему такой сценарий развития событий является маловероятным.

Также он заявил, что не приведет с собой в правительство Украины очередную «грузинскую команду», поскольку сейчас в украинской власти «достаточно своих».

ИА REGNUM напоминает, что о возможном назначении Саакашвили в правительство Украины стало известно 22 апреля. В офисе президента подтвердили, что Зеленский лично встречался с Саакашвили, на встрече обсудили его «видение возможной помощи в развитии Украины». В ближайшее время должно пройти заседание фракции «Слуга народа», на котором обсудят возможное назначение. В случае согласия фракции вопрос будет вынесен на голосование в сессионный зал.