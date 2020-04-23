Барнаул, , 10:59 — REGNUM Запрет и блокировка Telegram не имели смысла, тем более что и сами органы власти используют его в своей работе при информировании граждан, считает доцент кафедры информационных технологий Алтайского государственного педагогического университета (АлтГПУ) Алексей Ушаков. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM предложение депутатов Госдумы разблокировать мессенджеры, он отметил:

«Правильное решение. Странно, когда вся страна, все органы власти, все политики пользуются месседжером, который формально запрещён. Запрет должен опираться на документальное основание. Но для этого авторы официального запрета и те, кто его утверждает, должны ему сами следовать. Так как мы этого не наблюдали, то непонятно, где те люди, которые его лоббировали.

Зачем они принимали закон, если сами ему не следуют? Сам по себе запрет и блокировка смысла не имели. Мы это с вами обсуждали в момент запрета. Террористы найдут способ обмениваться информацией. Таких способов тысячи. Начиная от чатов игр и форумов сайтов до возможности достаточно быстро написать свой собственный мессенджер».

Как уже сообщало ИА REGNUM, правила, обязывающие администраторов мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру сотового телефона, вступили в силу 5 мая 2019 года. Согласно соответствующему постановлению, подписанному премьер-министром России Дмитрием Медведевым 6 ноября 2018 года, при подключении к сервису мгновенного обмена сообщениями администрация мессенджера должна направить оператору сотовой связи запрос о наличии в базе данных сведений о номере сотового телефона пользователя. Если такого номера не окажется, то администрация мессенджера обязана заблокировать возможность передачи сообщений через свой сервис.

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С инициативой не блокировать средства информирования граждан, которые используются органами государственной власти, выступили депутаты Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин. По наблюдениям Тумусова, «Минкомсвязи, которое как раз и блокирует телеграм, именно через него общается с нашими соотечественниками, застрявшими за границей. Общается совершенно официально, сообщая об этом в СМИ».

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