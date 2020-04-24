Приштина, , 00:20 — REGNUM Глава парламентской группы Альянса за будущее Косово (ААК) Даут Харадинай 22 апреля рассказал представителям СМИ о содержании договоренности о формировании коалиционного правительства с Демократической лигой Косово (ЛДК).

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Харадинай (брат бывшего премьер-министра Косово Рамуша Харадиная) заявил, что конкретные положения правительственной программы ещё не оговорены, и что главным объединяющим моментом стало нежелание дожидаться проведения досрочных выборов, проведение которых будет возможно лишь после разрешения ситуации с коронавирусом в крае.

В качестве политической платформы для сотрудничества с ЛДК Харадинай назвал как общие моменты — борьба с пандемией, восстановление стабильности, — так и отдельные чувствительные для ААК пункты — перераспределение бюджета в пользу тех муниципалитетов, выплаты которым были уменьшены правительством Курти, возвращение к прежнему уровню зарплат госслужащих, которые были существенно сокращены правительством Курти.

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