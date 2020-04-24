Приштина, 24 апреля 2020, 00:19 — REGNUM Президент Косово Хашим Тачи 23 апреля встретился с главой Демократической лиги Косово Исой Мустафой и обратился к нему с запросом о предоставлении кандидата на пост премьер-министра.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе встречи Мустафа подтвердил, что его партия сможет получить необходимое количество голосов в парламенте для утверждения нового состава правительства.
На последовавшем затем заседании президиума ЛДК кандидатом на пост премьер-министра был выдвинут Авдулла Хоти, до этого проявивший себя лишь как критик действий премьер-министра Альбина Курти в тот период, когда две оппозиционные партии Демократическая лига Косово и «Движение за самоопределение» ещё был партнерами по «Коалиции надежды».
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