Приштина, , 00:19 — REGNUM Президент Косово Хашим Тачи 23 апреля встретился с главой Демократической лиги Косово Исой Мустафой и обратился к нему с запросом о предоставлении кандидата на пост премьер-министра.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе встречи Мустафа подтвердил, что его партия сможет получить необходимое количество голосов в парламенте для утверждения нового состава правительства.

На последовавшем затем заседании президиума ЛДК кандидатом на пост премьер-министра был выдвинут Авдулла Хоти, до этого проявивший себя лишь как критик действий премьер-министра Альбина Курти в тот период, когда две оппозиционные партии Демократическая лига Косово и «Движение за самоопределение» ещё был партнерами по «Коалиции надежды».

Читайте ранее в этом сюжете: Курти намерен обжаловать решение главы Косово Тачи в Конституционном Суде