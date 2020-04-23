Джексон, США, , 09:33 — REGNUM Американский штат Миссисипи готовится подать иск на Китай. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщила генеральный прокурор штата Линн Фитч.

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Она пояснила, что американская сторона намерена привлечь Пекин к ответственности за «злонамеренные и опасные действия, которые привели к смертям, ущербу здоровью и серьёзным экономическим потерям в результате пандемии COVID-19».

Прокурор считает, что китайское правительство солгало всему миру об опасности и заразной природе коронавируса, заставило замолчать свидетелей, журналистов и не предприняло достаточных мер для того, чтобы остановить распространение болезни.

«Слишком много жителей Миссисипи пострадало в результате сокрытия информации Китаем, — подчеркнула генпрокурор. — Нельзя допустить, чтобы эти действия оставались безнаказанными. Жители Миссисипи заслуживают справедливости, и я буду добиваться этого в суде».

Фитч намерена требовать возмещения убытков в соответствии с Законом Об иностранных суверенных иммунитетах (FSIA) и аналогично делу, поданному ранее штатом Миссури. Генпрокурор призвала Конгресс поддержать иск штата Миссури против Китая.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее иск в суд против Китая подали власти американского штата Миссури. В нём китайские власти обвиняют в сокрытии информации о коронавирусе SARS-CoV-2. Власти штата считают, что правительство Китая, КПК и китайские чиновники якобы препятствовали появлению достоверной информации о коронавирусной инфекции. В связи с этим Китай якобы виноват в смерти жителей Миссури от болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2.

Напомним, ранее США неоднократно обвиняли Китай в утаивании информации о коронавирусе, а также в отсутствии экстренной реакции на COVID-19. Так, подобные заявления сделал председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли, сославшийся на некие «данные» разведки. В Китае эту информацию опровергли, заявив Пекин своевременно информировал о ситуации и Всемирную организацию здравоохранения, и Соединённые Штаты.

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