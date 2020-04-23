Сеул, , 09:31 — REGNUM 21 апреля в Южной Корее одобрили запрос неправительственной организации на отправку в КНДР медицинских товаров, необходимых для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства объединения.

По их словам, в КНДР планируется поставить 20 тыс. защитных костюмов на общую сумму 200 млн вон (~$163 тыс.).

Известно, что это второй случай, когда правительство Южной Кореи одобряет оказание гуманитарной помощи КНДР. 31 марта власти одобрили поставку дезинфицирующих средств для рук на общую сумму 100 млн вон (~$81 тыс.).