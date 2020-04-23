Тбилиси, , 09:22 — REGNUM Премьер-министр Грузии Георгий Гахария поблагодарил Еврокомиссию (ЕК) за решение выделить третий займ для борьбы с распространением коронавируса и экономическими последствиями пандемии. Об этом глава грузинского правительства 21 апреля написал на своей странице в соцсети Twitter.

«Благодарен ЕК за дополнительную финансовую поддержку в размере €150 млн во время этого кризиса. Отношения Грузии и Евросоюза крепче, чем когда-либо», — написал Гахария.

Он также выразил отдельную благодарность за содействие председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен, Верховному представителю ЕС по иностранным делам Жозепу Боррелю и комиссару ЕС Оливеру Вархели.

Напомним, 21 апреля стало известно, что Евросоюз выделит третий займ Грузии размере €150 млн. В 2020 году ранее в ЕС уже выделяли Грузии €70 млн и €183 млн в качестве помощи для преодоления кризиса, вызванного вспышкой коронавируса.

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