Париж, , 09:19 — REGNUM Министерство труда во Франции поручило инспекторам проверить соблюдение санитарных норм в компаниях во время «постепенного перезапуска» экономики, передает BFM TV.

«Постепенный перезапуск ряда мероприятий оправдывает более устойчивое присутствие инспекции труда на рабочем месте», — говорится в заявлении главного управления труда.

Известно, что эти проверки необходимы для того, чтобы «оценить реальность рабочих ситуаций и сделать замечания, необходимые для открытия производств».

Министерство труда направили «много писем с замечаниями» компаниям, где «жесткие барьеры и санитарные инструкции не соблюдались». Министерство также направило компаниям 42 официальных уведомления.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель правительства Франции Сибет Ндиай вернулась к острому вопросу о масках, которые были у страны до пандемии COVID-19.

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