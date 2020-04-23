Сеул, , 09:10 — REGNUM Уровень поддержки политики главы Южной Кореи продолжает расти. Впервые за полтора года показатель превысил отметку 60%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на исследовательскую компанию Real Meter.

По данным опроса, проведенного с 20 по 22 апреля среди 1509 человек в возрасте старше 18 лет, уровень поддержки составил 64,3%, что на 6% больше по сравнению с прошлой неделей. Не одобряют деятельность президента 32% респондентов, что на 5,6% меньше, чем неделю назад. От ответа воздержались 3,8%.

Эксперты отмечают, что рост показателя, вероятно, связан с ожиданием и желанием граждан поскорее справиться с пандемией коронавируса.

Уровень поддержки Демократической партии «Тобуро» вырос на 5,3%, до 52,1%. А уровень поддержки Объединённой партии будущего, напротив, сократился на 0,5%, до 27,9%, Партии справедливости — на 1,1%, до 4,9%, Народной партии — 1,6%, до 2,8%, Партии за средства к существованию народа — на 1,2%, до 1,3%.