Самара, , 08:37 — REGNUM Некоторым категориям граждан выплатят по пять тысяч рублей в Самарской области. Об этом 22 апреля сообщил губернатор области Дмитрий Азаров на своей странице в социальной сети.

По его словам, единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей получат матери-одиночки на каждого ребенка от восьми лет до совершеннолетия. Такую же выплату получат и многодетные семьи, в которых средний достаток на одного члена семьи ниже прожиточного минимума. На эту же меру поддержки могут рассчитывать и другие семьи, чей доход на человека ниже половины прожиточного минимума.

Кроме этого, в Самарской области помогут и некоторым категориям граждан, оставшимся без работы до 1 апреля и получающим минимальное пособие по безработице. Помощь будет оказана безработным маломобильным людям, а также предпенсионерам, которых уволили с военной службы и их семьям. На помощь могут рассчитывать граждане, вышедшие из мест лишения свободы. Поддержка предусмотрена и молодым гражданам от 18 до 20 лет со средним профессиональным образованием, которые впервые ведут поиск работы.

Дмитрий Азаров отметил, что выплаты будут сделаны автоматически в мае месяце. Поэтому гражданам не нужно будет никуда обращаться.

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