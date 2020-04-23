Париж, , 08:03 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон дал некоторые подсказки относительно будущего плана по выходу из изоляции во время визита во французский регион Бретань, передает BFM TV.

«По некоторым направлениям могут быть шаги, которые произойдут быстрее на местах, где вирус не распространяется», — заявил глава государства во время визита, пока исполнительная власть готовит план выхода из изоляции.

«Стратегия тестирования, изоляции, сопровождения должна позволить сдержать и избежать возникновения второй волны. Нам нужно сократить количество ежедневных случаев заражения в стране», — напомнил президент.

Эммануэль Макрон заявил, что в настоящее время готовится второй этап, который будет прогрессивным, согласованным, иногда медленным, возможно, дифференцированным по секторам деятельности или по регионам.

«Мы не хотим делать шаги назад», — подчеркнул Эммануэль Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Францииотправился в регион Бретань, чтобы поприветствовать работу фермеров и дистрибьюторов.

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