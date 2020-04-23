Москва, , 06:21 — REGNUM Строительство 15 многофункциональных медицинских центров контролируется в режиме реального времени с помощью более 150 видеокамер высокого разрешения. Об этом 23 апреля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Изображение и звук с видеокамер, размещённых на строительных площадках, круглосуточно в режиме реального времени поступает в Национальный центр управления обороной (НЦУО) России. Как уточнили в военном ведомстве, параметры камер позволяют оценить ситуацию в любое время суток и при любых погодных условиях.

Специалисты также осуществляют входной контроль материалов и оборудования непосредственно на строительных площадках. Дополнительно инструментальными методами контролируется качество всех выполняемых работ — от состава бетонной смеси, до качества сварных швов.

В военном ведомстве утверждают, что такая система контроля «позволяет осуществлять немедленное реагирование на любые нештатные ситуации в ходе строительства и гарантировать выполнение работ в установленный срок и с необходимым качеством».

Как сообщало ИА REGNUM, для строящегося в Новосибирске многофункционального медицинского центра Минобороны на 160 мест поступило первое медицинское оборудование.

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