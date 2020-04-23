Вашингтон, , 05:01 — REGNUM Президент США Дональд Трамп намерен ознакомиться с судебным иском штата Миссури против Китая, поданным в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом политик заявил на брифинге в Белом доме.

«Я не видел этот иск. Я люблю Миссури, как вы знаете. Я ознакомлюсь с ним», — заявил Трамп.

На вопрос, будет ли проводиться международное расследование против Китая в связи с распространением коронавируса нового типа, Трамп заявил, что Соединенные Штаты уже начали выяснять причины и обстоятельства пандемии.

«Но я хочу посмотреть на этот иск и изучить его», — подчеркнул американский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля власти американского штата Миссури подали иск в суд, в котором обвинили власти Китая в сокрытии данных по коронавирусу SARS-CoV-2. В иске утверждается, что якобы из-за этого штат пострадал от распространения коронавирусной инфекции.

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