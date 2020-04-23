Сиань, Китай, , 04:55 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в провинцию Шэньси с инспекцией, сообщает 22 апреля агентство Синьхуа.

Товарищ Си, который также является генеральным секретарем ЦК Компартии Китая, а также председателем Центрального военного совета КНР, прибыл в столицу северо-западной китайской провинции Шэньси город Сиань в рамках инспекционной поездки по региону.

Си посетил автопроизводителя Shaanxi Automobile Holding Group, Сианьский университет Цзяотун, а также коммерческую улицу города, чтобы узнать, как идет процесс возобновления работы бизнеса и торговли после сдерживания эпидемии нового коронавируса.