Гуйян, Китай, 23 апреля 2020, 02:52 — REGNUM Провинция Гуйчжоу на юго-западе Китая планирует создать 13 тыс. базовых станций 5G до конца 2020 года, сообщает 22 апреля агентство Синьхуа.
Провинция вложит порядка 20 млрд юаней (около $2,82 млрд) в строительство 5G и создание 32 тыс. базовых станций с 2019 по 2022 годы, введя сети связи пятого поколения в полную коммерческую эксплуатацию уже к 2022 году.
Гуйчжоу также известна как китайская «аллея данных» в связи с тем, что с 2012 года власти страны создают здесь пилотную зону больших данных. Умеренный климат, надлежащее энергоснабжение, а также качественная инфраструктура связи сделали данный регион привлекательным для предприятий больших данных.