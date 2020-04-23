Гуйян, Китай, , 02:52 — REGNUM Провинция Гуйчжоу на юго-западе Китая планирует создать 13 тыс. базовых станций 5G до конца 2020 года, сообщает 22 апреля агентство Синьхуа.

«Мы начали строительство первой очереди базовых из 3143 базовых станций 5G, который полностью будут завершены до конца мая», — заявил заместитель директора Гуйчжоуской администрации связи Го Чжихань.

Провинция вложит порядка 20 млрд юаней (около $2,82 млрд) в строительство 5G и создание 32 тыс. базовых станций с 2019 по 2022 годы, введя сети связи пятого поколения в полную коммерческую эксплуатацию уже к 2022 году.

Гуйчжоу также известна как китайская «аллея данных» в связи с тем, что с 2012 года власти страны создают здесь пилотную зону больших данных. Умеренный климат, надлежащее энергоснабжение, а также качественная инфраструктура связи сделали данный регион привлекательным для предприятий больших данных.