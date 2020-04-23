Вашингтон, , 02:19 — REGNUM Соединенные Штаты готовы направить 500 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) во Францию, заявил президент США Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме.

«Мы производим сейчас сотни тысяч аппаратов ИВЛ… Мы отправляем 500 приборов Мексике, еще 500 Франции», — заявил он.

Также партия аппаратов ИВЛ, по словам Трампа, будет отправлена в Италию и Испанию. Американский лидер также похвалил себя: по его словам, никто не верил, что он сможет решить проблему с нехваткой аппаратов ИВЛ в краткие сроки, однако Трампу это удалось.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что провел переговоры с главами шести стран о поставке аппаратов искусственной вентиляции легких. По словам американского лидера, у Соединенных Штатов существует запас аппаратов ИВЛ в количестве 10 тыс. штук.

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