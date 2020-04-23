Москва, , 03:03 — REGNUM Военные медики и представители Роспотребнадзора 22 апреля провели два телемоста по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией — с коллегами из Вьетнама (впервые) и Сербии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Телемосты были проведены из Центра координации Минобороны РФ, созданного на базе Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова. С российской стороны в них участвовали руководители академии, специалисты Роспотребнадзора и Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Роспотребнадзора.

С представителями профильных медучреждений Вьетнама обсуждались вопросы обмена опытом профилактики и лечения COVID-19, в том числе, перспективы «проведения совместных исследований в проектировании барокамер для транспортировки инфицированных коронавирусом, изготовлении и испытании вакцин и лекарственных препаратов».

В ходе телемоста с Белградом — российскими военврачами, представителями Минздрава и Минобороны Сербии — ведущие специалисты Военно-медицинской академии обсудили особенности лечения и соблюдения противоэпидемического режима в условиях борьбы с вирусом, лечение пациентов с сопутствующими патологиями и в тяжёлом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, военными специалистами радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) из России и Сербии совместная работа по дезинфекции была проведена в трёх сербских городах — Белграде, Нови-Пазаре и Прокупле.

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