Вашингтон, , 01:18 — REGNUM Необходимость сокращения насилия со стороны движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане обсудили президент США Дональд Трамп и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани в ходе телефонного разговора 22 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Оба участника диалога согласились, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должен снизить уровень насилия в Афганистане и продолжить обсуждение вопроса об освобождении пленных.

«Президент поблагодарил эмира за предпринимаемые им усилия по достижению мира в Афганистане», — говорится в сообщении.

Также главы двух стран обсудили меры, предпринимаемые в борьбе с пандемией нового коронавируса. Президент США призвал своего коллегу «предпринять шаги к урегулированию разногласий в Персидском заливе» для победы над вирусом «совместными усилиями» и снижения экономических последствий пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля спецпредставитель США по афганскому урегулированию Залмай Халилзад провел в Катаре переговоры с представителями движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, соглашение от 29 февраля, подписанное США и радикальным движением, предусматривает постепенный вывод американских войск, обмен тысяч заключенных и мирные переговоры между афганским правительством и боевиками.

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