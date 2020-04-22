Ташкент, , 23:57 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ «О мерах по реформированию порядка постоянной прописки и учета по месту пребывания», который, в частности, отменяет требование наличия регистрации по месту постоянного проживания в городе Ташкенте и Ташкентской области для граждан республики при приобретении недвижимого имущества в данных регионах.

«Нарушение порядка регистрации по месту постоянного проживания и месту временного пребывания не может служить основанием для выдворения граждан Республики Узбекистан с соответствующей территории и адреса», говорится в указе.

Документом установлено, что с 1 сентября 2020 года внедряется порядок, в соответствии с которым срок пребывания без регистрации по месту постоянного проживания и месту временного пребывания для граждан Республики Узбекистан составляет 15 дней.

Также, оформление регистрации по месту постоянного проживания и месту временного пребывания производится в течение одного дня и отменяется порядок выписки с прежнего места постоянного проживания при регистрации граждан республики по другому месту постоянного проживания.

Кроме того, отменяется практика проставления штампа в паспорт, домовую книгу либо поквартирную карточку при оформлении регистрации граждан Республики Узбекистан по месту постоянного проживания и порядок посещения военнообязанными отделов по делам обороны для снятия с воинского учета и принятия на воинский учет в процессе регистрации по месту постоянного проживания.