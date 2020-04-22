Тирасполь, , 23:56 — REGNUM Кредит в 200 млн евро, предоставленный Россией Молдавии, — очередное политическое вложение в Игоря Додона. Об этом заявил 22 апреля в интервью ИА REGNUM политолог Игорь Толмач.

Он отметил, вместе с тем, что такие шаги «парадоксальным образом ослабляют позиции Москвы в регионе». «Запад, предоставляя помощь, использует метод кнута и пряника, и «дрессирует» молдавских политиков. И тот же Игорь Додон уже показал, что вполне поддается такой дрессировке», — подчеркнул Толмач.

Весь период президентства Додона с 2016 года, по словам эксперта, — «непрерывный процесс дрейфа от пророссийской риторики к так называемой многовекторной политике, по факту означающей сохранение статус-кво и консервацию антироссийской по своей сути политики государства».

«Лакмусовой бумажкой молдавской политики в этом плане всегда служило отношение к Приднестровью — узловой точке национальных интересов России в регионе. В лице Додона и всей его власти мы видим проводника радикальной антиприднестровской линии. Такой, которая не останавливается даже во время общей угрозы в виде мировой пандемии, стремясь воспользоваться ею для решения политических задач», — отметил Толмач.

Он напомнил, что в такой же манере действовал на приднестровском направлении предыдущий «друг России», лидер коммунистов Владимир Воронин. «Впрочем, в период коронавирусной эпидемии Додон, пожалуй, даже перещеголял Воронина по части цинизма», — отметил Толмач.

Игорь Толмач «А вот позиция Москвы тут весьма интересна. Вспомним, что ее реакцией на торговую блокаду Кишиневом Приднестровья в 2006 году стала так называемая винная война — российский рынок закрылся для молдавского вина. Сейчас же, поощряя Додона деньгами во время гуманитарной блокады Приднестровья, Москва шлет сигнал. Сложно, сказать о чем этот сигнал, но Додоном и его командой он однозначно будет воспринят как сигнал слабости России, того, что у нее нет выбора, и что на ее интересы можно не оглядываться. Додон нашел слабое место России и будет пользоваться этим», — подвел итог эксперт.

Напомним, что 17 апреля в Москве посол Молдавии в России Андрей Негуца подписал с руководством Министерства финансов РФ соглашение о выделении Кишиневу первого транша российского кредита в 200 млн евро. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что это «первая конкретная финансовая помощь, которую наша страна получает от зарубежных партнеров в период кризиса».

При этом в последние недели в разгар пандемии коронавируса Молдавия блокировала ввоз лекарств на территорию ПМР, задержала груз запчастей для аппаратов искусственной вентиляции легких, заблокировала ввоз компьютерной техники, необходимой для запуска дистанционного обучения приднестровских школьников и студентов в условиях карантина.

В условиях пандемии Молдавия сохраняет и банковскую блокаду, в результате чего пожилые жители ПМР в условиях эпидемии вынуждены ездить в населенные пункты соседней Молдавии, где выявлены сотни зараженных, чтобы снять пенсии со своих карточек.

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