Приштина, , 00:40 — REGNUM Лидеры Демократической лиги Косово и Альянса за будущее Косово Иса Мустафа и Рамуш Харадинай 22 апреля провели встречу, по результатам которой было принято решение о совместном формировании правительства Косово. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Интеллектуал, бывший партнер «Движения за самоопределение» по коалиции, под влиянием сША ставший сторонником немедленной и безусловной отмены пошлины 100% и на сербские товары Мустафа (и даже за отмену режима взаимности) и Харадинай, ярый албанский националист, инициатор введения пошлины, бывший премьер-министр Косово, ушедший в отставку в связи с вызовом в Специальный трибунал по Косово в Гааге летом 2019 года. Новые союзники придерживаются настолько несхожих позиций, что невооруженным глазом можно разглядеть — единственной причиной их союза является ненависть к представителю неформальной оппозиции Альбину Курти, позволившему себе к тому же пойти наперекор США.

Вечером того же дня президент Косово Хашим Тачи провел встречу представителей политических партий Косово, в ходе которой все партии, включая лояльный Белграду «Сербский список», высказались за формирование нового правительства Косово без проведения досрочных выборов.

Напомним, 25 марта правительству Альбина Курти был вынесен вотума недоверия. Курти и возглавляемая им партия «Движение за самоопределение» выступают за проведение досрочных выборов сразу после разрешения ситуации с коронавирусом в крае и намерены до тех пор оставаться у власти.