Приштина, , 00:53 — REGNUM Депутат Демократической лиги Косово (ЛДК) Хаджи Авдюли высмеял заключенное 22 апреля лидером ЛДК Исой Мустафой и бывшим премьер-министром Косово Рамушем Харадинаем соглашение о формировании правящей коалиции.

На своей странице в социальной сети Facebook Авдюли написал следующее:

«Приоритеты ААК в коалиции с ЛДК:

— ни слова о пошлине 100% и режиме взаимности.

— три автострады, по возможности к собственным поместьям.

— повторение обещания о коррекции демаркации границы (с Черногорией, прим. ИА REGNUM), которую они сами же и провели.

Ни слова об общей правительственной программе, которая вовсе не обсуждалась.

Ни слова о борьбе с пандемией и здравоохранении. Ни слова об экономическом кризисе, о занятости, об экономическом развитии. А в конце будут тухлые фразы».