Москва, , 23:21 — REGNUM Президент России Владимир Путин утвердил ряд новых полномочий начальника Генерального штаба Вооруженных сил. Текст указа опубликован 22 апреля на официальном сайте правовой информации.

В частности, начальник Генштаба наделяется полномочиями утверждать тактико-технические требования к образцам вооружений и военной техники, предназначенной для экспорта в другие страны, а также утверждение комплектации для них.

Кроме того, начальник Генштаба должен утверждать положения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ военного назначения, имеющих отношение к экспортным схемам.

Указ вступает в силу с момента подписания.

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