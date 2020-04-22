Киев, , 23:14 — REGNUM Украина снова заблокировала антисанкционные предложении Российской Федерации в Организации Объединенных Наций. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Напомним, что российские власти предложили на период пандемии смягчить или вовсе отменить односторонние санкции для того, чтобы облегчить предоставление помощи в рамках международной борьбы с коронавирусом.

По словам Кулебы, с точки зрения украинской политики инициатива и резолюция, которую предложила Российская Федерация на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций, направленная на ослабление режима санкций, пока в мире царит пандемия коронавируса — это манипуляция.

«Как я обещал еще в начале апреля, мы будем и в дальнейшем вместе с партнерами блокировать попытки России разрушить санкционные режимы», — пишет глава МИД Украины.

Кулеба считает, что ослабление санкционного режима якобы никак не поможет в борьбе с пандемией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 апреля Украина уже блокировала предыдущий вариант российской резолюции по отмене санкций на период пандемии, которую предложила Россия и поддержали ещё 28 стран.