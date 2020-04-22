Ташкент, , 23:02 — REGNUM Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и его российский коллега Сергей Лавров по телефону отметили высокую динамику развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях, сообщает МИД Узбекистана. Внешнеполитическое ведомство Узбекистана подчеркивает, что в ходе разговора обсуждены вопросы подготовки к государственному визиту президента Узбекистана в Российскую Федерацию в запланированные сроки. Стороны также договорились продолжить работу по формированию повестки дня мероприятия на высшем уровне, а также согласованию двусторонних документов. «Особо отмечена важность подписания по итогам визита Декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Республики Узбекистан и Российской Федерации», отмечает МИД. Кроме того, рассмотрены перспективы дальнейшего взаимодействия Узбекистана и России в рамках председательства республики в Содружестве Независимых Государств. «Главы внешнеполитических ведомств обсудили складывающуюся в мире ситуацию вокруг коронавируса и выразили заинтересованность в продолжении тесного взаимодействия в вопросах предупреждения и преодоления последствий заболевания», сообщает МИД. ИА REGNUM сообщало ранее, что государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Москву состоится во второй половине июня 2020 года.

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