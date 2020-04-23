Тегеран, , 08:01 — REGNUM 22 апреля глава Администрации президента Ирана Махмуд Ваези заявил, что борьба страны с коронавирусом сопровождается применением властями США незаконных санкций в отношении Ирана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая в кулуарах заседания кабинета министров, Ваези отметил: «Мы сталкиваемся с жесточайшими санкциями, направленными против иранской нации, одновременно с распространением коронавируса». Он призвал иранских дипломатов, правительство и средства массовой информации донести до всех эти слова.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем Твиттере приветствовал прогресс Ирана в борьбе с пандемией, заявив, что COVID-19 является возможностью для США «избавиться от своей санкционной зависимости».

Глава МИД также призвал международное сообщество не обращать внимания на бесчеловечные санкции США, введенные в отношении Ирана, и принять соответствующие меры по снятию ограничений.