, 22:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин освободил Александра Сорочкина от должности замруководителя Следственного комитета России. Соответствующий указ главы государства размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить генерал-полковника юстиции Сорочкина Александра Сергеевича от должности заместителя председателя Следственного комитета — руководителя Главного военного следственного управления и уволить его с военной службы», — говорится в документе.

Александр Сорочкин руководил Главным военным следственнымуправлением СКР с 2011 года. На должность заместителя председателя Следственного комитета при прокуратуре России был назначен в 2007 году.