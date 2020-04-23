Тегеран, , 07:53 — REGNUM Директор иранской таможенной службы сообщил, что Иран принял поставку около шести тонн тест-наборов на коронавирус, купленных из Франции через пограничный рынок. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 22 апреля.

Выступая перед журналистами IRNA, Садек Намдар отметил, что это уже третья партия, которая прибыла в Иран с согласия иранских и турецких пограничных служб через пограничный рынок. Он подчеркнул, что медицинские средства перевозились в грузовике с 38 поддонами, так как вес груза составлял около шести тонн, а стоимость превышала 400 000 евро.

Он также сообщил, что таможенные службы готовы транспортировать все партии с медицинской помощью через пограничный рынок Сари-Су в Иран. По словам Намдара, первая закупленная в Германии партия весом 26 тонн прибыла в Иран через данный пограничный рынок в начале апреля.