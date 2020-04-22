Дамаск, , 22:44 — REGNUM Российские и турецкие военные осуществили совместное патрулирование на территории сирийской провинции Хасака, сообщил 22 апреля на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.

Маршрут патрулирования проходил в четырёх городах сирийской провинции Хасака в рамках российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании от 22 октября 2019 года.

«Состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту: Шейкер — Деллик — Касра — Кара-Мания — Шейкер в провинции Хасеке», — сказал Олег Журавлёв.

Кроме того, в провинциях Хасака и Алеппо российскими военными было проведено самостоятельное наземное и воздушное патрулирование.

«Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Камишлия — Телль-Эш-Шур-Гарби — Алия — Тель-Эш-Шур-Гарби — аэродром Камишлия», — сообщил начальник ЦПВС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Олег Журавлёв рассказал, что в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо террористы обстреляли два поселения.

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