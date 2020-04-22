Берлин, , 22:14 — REGNUM В Германии зреет скандал вокруг желания министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр закупить у США истребители F-18 без согласования с правящей коалицией социал-демократов, сообщает издание Der Spiegel.

Издание утверждает, что Крамп-Карренбауэр уже написала письмо шефу Пентагона Марку Эсперу, в котором сделала запрос на 45 истребителей F-18.

Этими самолётами планируется заменить немецкие устаревшие Tornado.

Отмечено, что этот вопрос начали обсуждать еще с предыдущим министром обороны ФРГ Урсулой фон дер Ляйен, но к соглашению не пришли.

Противники этой идеи, представители Социал-демократической партии Германии (СДПГ), настаивают на том, что часть новых самолётов должна быть заказана у европейской компании Airbus, в частности истребители Еurofighter.

При этом Der Spiegel утверждает, что 30 из 45 F-18, заказанных Крамп-Карренбауэр, должны быть в модификации F-18 Super Hornet, способных нести ядерные бомбы.

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