Прага, , 21:42 — REGNUM Староста района Прага-6 Ондржей Коларж, по распоряжению которого был снесён памятник дважды Герою Советского Союза маршалу Ивану Коневу, получил персональную охрану, пишет 22 апреля RESPEKT.

Это сделано, чтобы защитить чиновника после его поступка со сносом памятника. В аналогичной ситуации оказались мэр Праги Зденек Гржиб, а также староста района Ржепорые Павел Новотный.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России возбудили уголовное дело против лиц, допустивших снос памятника Коневу в Праге. Эту акцию пражские власти осуществили 3 апреля 2020 г.

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