Загреб, , 21:42 — REGNUM Представители хорватских властей, национальных меньшинств, антифашисты и родственники жертв концлагеря Ясеновац 22 апреля возложили цветы к подножию мемориала «Каменный цветок» в память о жертвах усташского концлагеря.

Сегодня исполнилось 75 лет со дня полного освобождения лагеря, когда его покинули 600 последних заключенных. Концентрационный лагерь Ясеновац просуществовал 1337 дней, а мемориальное государственное учреждение Ясеновац собрало имена и записи о 83 145 убитых жертвах (39 570 мужчин, 23 474 женщины и 20 101 ребенок в возрасте до четырнадцати лет).

В этом году первые лица снова присутствуют на государственной церемонии, чего не было с 2014 года, вместе с представителями национальных меньшинств и антифашистов, которые с 2016 года отказались присутствовать на государственном поминовении. Совместный венок был возложен у подножия «Каменного цветка» президентом Республики Зораном Милановичем, спикером хорватского парламента Горданом Йандроковичем и премьер-министром Андреем Пленковичем.Пленкович сказал, что политика правительства основана на сокращении социальных разногласий, осуждении преступлений во время Второй мировой войны, воспитании культуры памяти, которая способствует пониманию и терпимости. Он отметил, что представители его правительства в четвертый раз отмечают «осуждение ужасов», произошедших в Ясеноваце во время Второй мировой войны, а также преступлений, совершенных режимом усташей.

Ранее бывшая президент Колинда Грабар-Китарович отправляла госделегацию на поминальную церемонию в день государственного празднования, в то время как представители меньшинств и антифашисты отказались присутствовать на государственном праздновании, говоря, что Хорватия пересмотрела историю Второй мировой войны и организовали отдельные мероприятия.

Напомним, что основными жертвами лагеря Ясеновац были сербы, цыгане и представители других национальностей. Евреев режим усташей чаще отправлял в лагерь Аушвиц-Биркенау. По данным архивов Югославии, в лагере погибли 700 000 человек. По данным мемориального комплекса, жертв на порядок меньше. Историки спорят по этим вопросам и сейчас.